Promozione nelle fiere turistiche 

Barumini, Villanovafranca, la Giara e le loro ricchezze archeologiche e paesaggistiche sono entrati in una fase ricca di appuntamenti fieristici per la promozione nazionale e internazionale.Fino a ieri la Fondazione Barumini era presente alla Itb Berlino, un punto di riferimento globale con oltre centomila partecipanti da più di 190 Paesi. Per Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione, «questi incontri sono un’occasione per trasformare il forte interesse degli operatori verso Barumini, la Marmilla e la Sardegna in reali opportunità di sviluppo».

Nei prossimi giorni, la presenza degli stand con le proposte turistiche della Marmilla varcheranno le porte del “Salon mondial du tourisme” di Parigi dal 12 al 15 marzo. Stand condiviso con le Fondazioni Altopiano della Giara e Villanovafranca, mentre dal 13 al 15, a Milano, Barumini sarà nello stand della Regione per la fiera “Fa’ la cosa giusta!”.

Qualche giorno fa, le tre Fondazioni hanno partecipato al Tourisma di Firenze in un’esperienza da protagoniste per un unico obiettivo: promuovere il territorio intero nel panorama del turismo culturale nazionale e internazionale. Per Barumini e Su Nuraxi boom di visitatori anche alla Bit di Milano e alla F.r.e.e. di Monaco di Baviera.

RIPRODUZIONE RISERVATA