Promozione nazionale per il Cai di Nuoro 

Il progetto presentato dal Cai di Nuoro è tra i cinque vincitori dell’edizione 2025 del concorso nazionale “Custodi delle terre alte. Il presidente Tonino Ladu ha informato i sindaci dei comuni interessati: Fonni, Desulo, Villagrande, Arzana. “Particolarmente originale e significativo il vostro progetto - è scritto nelle motivazioni - per la qualità, l’impegno e l’impatto sul territorio. Con la stima per essere esempio concreto di quella custodia attenta e appassionata delle terre alte che questo premio vuole raccontare”. Il bando concorso era riservato alle oltre 500 sezioni del Club alpino e in tantissime hanno risposto. Il progetto del Cai Nuoro ha indicato come modello “La montagna che unisce”, manifestazione annuale che coinvolge, attorno alla cima del Gennargentu, le quattro comunità. «Cai Nuoro propone i quattro Comuni come custodi delle terre alte di Sardegna. Comuni e municipalità hanno tradotto transumanze e spopolamento da tragedie antropologiche in opportunità di riscatto. Viene costruito col pubblico e col privato un nuovo tessuto di imprese artigiane e produttive». La premiazione, con la il presidente generale Antonio Montani, per volere del Cai Nuoro, si terrà a settembre con un incontro su ambiente e montagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA