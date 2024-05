Promozione della città: l’intelligenza artificiale per far crescere i turisti  

L’innovazione tecnologica al servizio del turismo per Cagliari. Da oltre vent’anni il capoluogo punta sulla destinazione turistica e ora, coi nuovi strumenti tecnologici, può accelerare il processo. Se n’è parlato nell’evento “Il prodotto turistico smart: l’innovation management per costruire destinazioni smart”, organizzato alla Mediateca del Mediterraneo dal Centro di Competenza Artes 4.0 con l’Università di Sassari. «Cagliari ha tanti prodotti turistici», sottolinea Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo. «La visione è dar valore a ogni prodotto turistico dell’Isola. Dobbiamo puntare noi sul target, programmando: per far questo servono dati, capacità di elaborarli e acquisirli da più fonti per creare azioni di marketing adeguate».

Con la tecnologia si può mirare il target e fornire una certa offerta: per esempio capire come, dove e da chi vengono spesi i soldi. C’è chi lo fa già: «In aeroporto investiamo da tempo sui sistemi ora chiamati intelligenza artificiale», segnala David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer. «Lo faremo ancora: la predittività è centrale, strumenti e algoritmi prevedono eventi che poi si ritrovano nella realtà. Oggi, l’innovazione permette ai controlli di sicurezza di non tirare più fuori liquidi e computer: i prossimi anni vedremo passi da gigante, la domanda è cresciuta esponenzialmente. Il tutto puntando sul digitale, ma non dimenticando chi non è dentro le nuove tecnologie». Un paradigma applicabile anche ai porti: «Raccogliamo dati di continuo, il tema è saperli valorizzare», spiega Natale Ditel, segretario generale AdiSp del Mare di Sardegna. «Puntiamo sulla programmazione: sappiamo già quali saranno le crociere che arriveranno nel 2026 e in quale banchina farle ormeggiare».

Fra le attività specifiche in città, il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti “Cagliari Digital Lab”, di cui Artes 4.0 è partner. Si occupa di mobilità sostenibile, clima, energia, economie del mare, cultura e turismo, facendo ricerca e sperimentazione. «L’idea è mettere insieme ecosistemi che già esistono per farli incontrare e amplificare le possibilità del territorio», dice Riccardo Castrignanò, responsabile del progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA