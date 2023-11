Promotrice finanziaria in cella per truffa 

È stata arrestata su ordine di custodia cautelare del giudice la promotrice finanziaria Elisabetta Toro, finita sotto inchiesta per un giro di truffe risalente, stando alle prime indiscrezioni, al periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Nel registro degli indagati, con l’ipotesi di ricettazione, sarebbe finito anche il compagno Nicola Gentile, un finanziere che però non risulta essere destinatario di alcun provvedimento.

L’ordinanza

A firmare l’ordine di custodia cautelare in carcere, eseguito ieri mattina dai militari del Nucleo di polizia economica e finanziaria delle Fiamme Gialle, è stato il giudice Roberto Cau che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia. Per il momento non è dato sapere il contenuto delle accuse, ma pare che il pubblico ministero abbia riunito a sé una serie di fascicoli che erano stati aperti in Procura dopo alcune denunce, ipotizzando così che ci fosse uno schema comune ad una serie di truffe. Da qui la richiesta di misura cautelare che il giudice per le indagini preliminari ha concesso, confinando in carcere la promotrice finanziaria - già in passato finita al centro di alcune vicende giudiziarie. Sia Elisabetta Toro che Nicola Gentile, indagato a piede libero, sono assistiti dall’avvocato Riccardo Floris.

Gli attentati

Nel 2018 le auto della coppia erano andate distrutte in due attentati incendiari avvenuti a distanza di nove giorni, nella zona di piazza Pigafetta a Sant’Elia. Già in passato, la promotrice finanziaria era stata al centro di pesanti atti intimidatori. Anni prima, infatti, Elisabetta Toro era stata minacciata (nel palazzo dove viveva prima, in viale Poetto, era apparsa la scritta in vernice rossa “E Toro di pacco si muore”). Non solo: in altri due casi le avevano incendiato l'auto. Messaggi pesanti per presunti raggiri: la consulente finanziaria era stata denunciata per delle truffe sulle quali stavano indagando i Carabinieri e la Squadra mobile, molte delle quali, però, chiuse con una ritiro della querela a seguito di restituzione delle somme.

Le nuove indagini

Dopo quei fatti, però, sarebbero state presentate anche altre querele finite assegnate in Procura a diversi magistrati. Il pm Pilia, titolare di uno dei fascicoli, ha così deciso di riunire a sé tutte le indagini, concludendo con la richiesta di custodia cautelare formalizzata al Gip Cau che ieri mattina è stata eseguita nei confronti della donna. La difesa non ha ancora avuto modo di consultare gli atti, solo nelle prossime ore avrà accesso al fascicolo in vista dell’interrogatorio di garanzia.

