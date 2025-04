Promoter turistici dagli Usa tra Gorropu e Pedra Longa 

Sono arrivati da Stati Uniti, Canada, Irlanda e altri Paesi del Nord Europa per esplorare l’Ogliastra e proporla sui mercati come destinazione turistica. Le figure professionali hanno tutti mostrato interesse per il territorio. Nell’Educational tour sono stati guidati e supportati dai trenta soci del Club di prodotto My Ogliastra, promotore dell’iniziativa iniziata mercoledì scorso e che proseguirà fino a lunedì prossimo. Le visite sono state inaugurate a Gorropu e Urzulei, con l’escursione a Pischina Urthaddala, il pranzo da Hera Lubra a Santa Maria Navarrese e trasferimento in gommone verso Arbatax. Ieri passeggiata a Tortolì per visitare i negozi di artigianato artistico poi nei laboratori di Olivina e, nel pomeriggio, esperienza di abseiling a Pedra Longa e al laboratorio delle bambole di pezza a Bari Sardo. Oggi tappa a Ulassai e degustazione alle cantine Gebelias e domani esperienza al Coili Orrù e Perdasdefogu. Il 14, sulla strada per l'aeroporto di Olbia, ultimo stop per visitare S'Arcu ‘e is Forros, a Villagrande. I tour operator soggiornano negli hotel Gorropu, Galanias e Arbatasar mentre le cene si tengono da Hera Lubra, Ristrot e Mec Puddu’s. «L’Educational tour - dice Cristina Brighetti, presidente del Club di prodotto My Ogliastra - rappresenta un'importante occasione per promuovere l’Ogliastra come meta turistica e per instaurare collaborazioni proficue collaborazioni». (ro. se.)

