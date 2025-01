Promosso il Capodanno, buoni affari nei locali del centro 

Bene ma si può fare meglio. Le reazioni di alcuni pubblici esercizi, dopo il capodanno in piazza, rispecchiano la tradizionale cautela dei sassaresi ma le sensazioni positive sono evidenti. «Abbiamo registrato- afferma Alberto Fois, presidente della Fipe Confcommercio Nord-Ovest- un 20% di presenze in più rispetto al 2023». Uno dei motivi dell’incremento sarebbe da associare a un fattore preciso. «Molti spettatori - dichiara Roberto Sias, titolare dello storico Café San Carlo nei Portici Crispo - sono venuti dai paesi vicini scegliendo per una volta Sassari». Merito di Gianna Nannini, un’artista che ha finito con l’intercettare un certo tipo di pubblico. «Dai 40enni in su - riferisce Bernadetta Casu, titolare del bar Bernie- pochi i giovani invece». Ma proprio questa fetta generazionale ha invaso gli esercizi della zona di piazza d’Italia, via Roma e il centro. «I ristoranti - continua Fois - hanno fatto numeri di rilievo, la gran parte erano sold-out». Il punto a favore per gli incassi è anche stato aver allungato l’intrattenimento coi dj. «È andata bene- aggiunge Alessandro Sinibaldi, gestore del ristorante Ginko - ma si deve continuare così. Sassari deve mettersi in testa di essere una città e deve comportarsi come tale». Qualcosa non è stato però gradito nell’organizzazione. «Io e altri coi locali davanti ai varchi d’ingresso verso piazza d’Italia- specifica Sias- siamo stati penalizzati». Ma pecche a parte, un aspetto accomuna tutti. «Il concerto ha dimostrato- sostiene Enrico Addis di P.I. 10- che quando si fa qualcosa di bello la città risponde». (e.fl.)

