Promossi quattro ufficiali, ieri cerimonia al Comando 

Ieri nella sede del Comando provinciale carabinieri si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi a quattro ufficiali promossi. Si tratta del Colonnello Daniele Credidio, del Tenente colonnello Nadia Gioviale, del Maggiore Enrico Santurri e del Maggiore Simone Pietro Anelli. A consegnare loro i gradi è stato il comandante provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso.

Credidio, comandante del Reparto operativo, proviene dall’Accademia Militare di Modena e dalla Scuola Ufficiali Carabinieri, ha maturato una significativa esperienza investigativa e di coordinamento sia in ambito territoriale che al Comando Generale dell’Arma, dove si è occupato di criminalità organizzata e impiego del personale. Gioviale dirige la Compagnia di Sanluri ed ha alle spalle una solida esperienza nei reparti territoriali e in quelli speciali per essere stata al comando dei Nas di Cagliari. Dopo gli incarichi a Mogoro, Quartu Sant’Elena, Palermo e Catania, ha diretto dal 2020 al 2024 il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari.

Santurri, comandante della compagnia di Carbonia, guida le attività su un territorio di sedici comuni e dell’isola di Carloforte. Ha ricoperto incarichi al XII° Reggimento Sicilia, il Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa e alla sezione “catturandi” del Nucleo Investigativo di Milano. Anelli, al comando della compagnia di Cagliari, coordina l’azione delle stazioni e del Nucleo operativo e radiomobile, garantendo il presidio del territorio. Ha guidato reparti territoriali a Bracciano, dov’era comandate della Compagnia, e i nuclei operativi a Mazara del Vallo e Napoli Stella, nonché operato nel XII Reggimento “Sicilia”.

