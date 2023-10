«Promossi i parcheggi a pagamento» 

Niente più sosta a pagamento nel centro abitato e a ridosso delle spiagge: da oggi, per tutta la stagione fredda, a Pula si potrà parcheggiare liberamente anche negli stalli blu. Spenti i parcometri, il Comune pensa già a come gestire il servizio dal prossimo anno, quando la società Abaco – che nei mesi scorsi si è assicurata l’appalto della sosta per i prossimi cinque anni – apporterà alcune migliorie al sistema dei parcheggi a pagamento.

La svolta

La vice sindaca, Elisabetta Loi, introduce le novità che verranno adottate dal 2024: «Innanzitutto verranno installati parcometri di nuova generazione e si potrà pagare con facilità anche attraverso l’utilizzo delle applicazioni scaricabili sugli smartphone. Le colonnine che distribuiscono i ticket, inoltre, diventeranno dei piccoli angoli promozionali del territorio, grazie alle fotografie presenti in ogni parcometro. L’Abaco, che quest’anno si è occupata del servizio in proroga per una parte della stagione, avrà tutto il tempo per organizzare la gestione della sosta nel migliore dei modi».

Nelle casse

Loi sottolinea l’importanza degli introiti garantiti alle casse comunali dalle strisce blu: «Grazie alla percentuale versata dalla Abaco nelle casse comunali – che lo scorso anno ci ha permesso di mettere a bilancio oltre 100mila euro - siamo in grado di finanziare i servizi per la stagione estiva come la pulizia delle spiagge e i solarium per i bagnanti diversamente abili».

La gestione

Stefano Deidda, assessore alla Viabilità, spiega come Pula avrà un servizio in linea con le città più grandi: «A differenza degli anni scorsi, dalla prossima stagione sui ticket emessi dai parcometri sarà presente anche il numero di targa del veicolo, una delle novità introdotte dal nuovo servizio. Le migliorie sulla gestione del parcheggio si sono viste già in questa stagione: il servizio – non partito più a estate inoltrata come nel 2022 – ci ha permesso di avere, sia a ridosso delle spiagge che in centro maggiore ordine e un ricambio dei posteggi continuo».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu, punta il dito sulla decisione di affidare nuovamente la gestione dei parcheggi a pagamento a una società esterna: «Ritengo sia giunto il momento che l’amministrazione comunale d Pula, anche attraverso la propria società in house, cominci ad occuparsi di questo servizio. Una gestione comunale delle strisce blu, oltre a garantire maggiori introiti e nuovi servizi, permetterebbe di incrementare le ricadute occupazionali sul nostro territorio».

