«Promossa la tassa di soggiorno» 

A Iglesias arrivano i primi dati sull’imposta di soggiorno istituita all’inizio della scorsa stagione estiva. Sono ancora dati parziali perché si attendono le certificazioni dell’Agenzia dell’Entrate ma in Comune ritengono che i primi bilanci siano positivi.

I numeri

L’imposta di 2 euro al giorno (per i primi 5 giorni) era stata istituita in giugno ma era stato scelto di non farla pagare a chi aveva già prenotato senza sapere di questa novità e così i conteggi del 2024 sono iniziati a partire dal mese di agosto. Solamente nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2024 sono stati incassati poco più di 40 mila euro e una decina di migliaia di euro dovrebbero arrivare per il primo quadrimestre del 2025 (ricordando che l’imposta nella bassa stagione viene dimezzata). Questo significa che la nuova stagione estiva potrebbe consentire di raddoppiare i numeri visto quanto si sta già facendo sul fronte delle prenotazioni nelle 285 strutture cittadine.

Il futuro

«Questo dato positivo testimonia non solo l’attrattività crescente della nostra città come destinazione turistica, ma anche l’efficacia delle misure adottate per migliorare il sistema di riscossione e contrastare l’evasione», afferma l’assessore al Bilancio, Daniele Reginali, ribadendo l’impegno a garantire una gestione mirata delle risorse derivanti dall’imposta.In città ci sono 5 strutture alberghiere di cui 4 alberghi a 3 stelle, con 48 camere e 83 posti letto e un 4 stelle con 26 camere (63 posti letto). Ci sono poi 17 affittacamere (131 posti letto), 15 bed and breakfast (76 posti letto) e ben 237 abitazioni censite per uso turistico che contano in tutto 350 camere con 948 posti letto. Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l’Iglesiente commenta: «Ad Iglesias non parliamo più di bassa o alta stagione, ma abbiamo ormai una stagione prolungata che va da marzo a novembre. Essendo questo il primo anno di applicazione dell’imposta, non abbiamo ancora un confronto preciso tra i dati Istat sulle prenotazioni e quelli relativi alla tassa di soggiorno. Ma sono comunque dati molto positivi. Siamo stati promotori sin dall’inizio della tassa e siamo sicuri che il Comune reinvestirà questi introiti nel settore del turismo».

È prevista, nelle prossime settimane, anche l’istituzione di un portale – attualmente in fase di test – attraverso il quale tutti gli operatori delle strutture ricettive dovranno autenticarsi per accedere alle dichiarazioni e comunicare le prenotazioni in tempo reale. «Questo potrà rappresentare anche un sistema di monitoraggio per individuare le strutture che, purtroppo, ancora oggi operano in nero», dichiara Reginali. Sull’utilizzo degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno, il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha già le idee ben chiare: «Serviranno a coprire le spese correnti del Comune – spiega – e, quindi, andranno a confluire in un fondo che aiuta a finanziare molte attività, inclusi eventi e iniziative legate al turismo. Sono risorse che permettono di organizzare a Iglesias eventi sempre più belli. Quando abbiamo deciso di introdurre la tassa di soggiorno, lo abbiamo fatto consapevoli dei numeri importanti che Iglesias stava registrando. Questo non è che un’ulteriore conferma».

