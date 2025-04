Promossa la scuola rifatta a tempo di record 

I lavori per la costruzione della nuova scuola di via Caravaggio a Sinnai sono in dirittura d’arrivo: l’edificio dovrebbe essere completato in giugno e da settembre ospiterà nuovamente le lezioni per i ragazzi delle Medie. Un intervento realizzato a tempo di record: la vecchia scuola fu demolita nel novembre 2023, nemmeno un anno e mezzo fa. Un modello: lo stabile di via Caravaggio sarà la prima opera conclusa nell’ambito del Pnrr per l’edilizia scolastica in Sardegna, e con ogni probabilità tra le prime anche a livello nazionale.

Due piani con al centro uno spazio polifunzionale, 120 metri quadrati, sette di altezza, otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio: una struttura didattica all'avanguardia che risponde alla moderna visione della didattica e della vita scolastica. Tutto grazie a un finanziamento di tre milioni e mezzo del Pnrr, cui si sono aggiunti 310mila euro dalla Regione e altri 500mila euro dal cosiddetto “conto termico”.

L’incontro istituzionale

Ieri il Comune di Sinnai ha ospitato un incontro istituzionale con la Task force edilizia scolastica (Tfes) del ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con Anci e Regione. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della sindaca Barbara Pusceddu, del coordinatore Tfes Luigi Garau, dal dirigente del Pnrr Francesco Iacobucci e da Valentina Scavone dell’Anci. La sindaca ha ringraziato l’intero team dell’ufficio Lavori pubblici del Comune, coordinato dalla funzionaria Valentina Lusso, i progettisti, l’impresa esecutrice dei lavori: «Tutti – ha detto Pusceddu – hanno contribuito a realizzare un intervento complesso e strategico, in continuità con l’amministrazione di Tarcisio Anedda, e con la partecipazione attiva della scuola, restituendo alla comunità un edificio non solo nuovo e sicuro, ma anche pienamente sostenibile, concepito con un approccio a impatto ambientale zero e capace di rispondere ai bisogni educativi del presente e delle generazioni future».

Il progetto

Sono intervenuti anche la vice sindaca Katiuscia Concas, Valeria Sanna, referente regionale Tfes e Cristiano Tanas, funzionario dell’Unità di Progetto Iscol@.

La visione condivisa è stata tradotta nel progetto architettonico firmato da Claudio Sirigu e Aurora Perra dello Studio Tzh, vincitori del concorso nazionale promosso dal Ministero. Il progetto è caratterizzato da ambienti flessibili, ampie vetrate che connettono l’interno con l’esterno e, soprattutto, dalla presenza della mediateca, vero fulcro della scuola, pensata come uno spazio aperto e sempre accessibile agli alunni, collegato in maniera funzionale con l’aula di musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA