Promossa la nuova Statale Sulcitana 

Primo weekend di prova superato per il nuovo tratto della Strada statale Sulcitana tra Capoterra a Pula, inaugurato pochi giorni fa. Fin dalle prime ore del mattino, lavoratori e curiosi si sono riversati sul tratto di strada da poco inaugurato, lasciando semi deserta la vecchia strada litoranea verso Pula che attraversa Frutti d'Oro. Il bilancio è più che positivo: traffico scorrevole, code quasi eliminate e un generale senso di soddisfazione tra i residenti dei comuni interessati.

L'opera, dal valore complessivo di 160 milioni di euro e con la conclusione prevista nella primavera del 2025, ha già portato modifiche significative nella vita quotidiana dei cittadini di Capoterra, Sarroch, Pula, Domus de Maria e Villa San Pietro. I tempi di percorrenza verso luoghi di lavoro, supermercati e servizi si sono drasticamente ridotti, migliorando la qualità della vita di molti. La nuova arteria offre un collegamento più rapido e sicuro ai principali centri abitati e turistici della zona. Anche se si resta in attesa del completamento: tra un anno sarà aperto anche l’ultimo tratto sino a Macchiareddu.

I residenti

Non si parla d’altro tra strade e bar della zona. Molti hanno già sperimentato il nuovo tracciato, sia per recarsi al lavoro sia per raggiungere le località di mare o, più semplicemente, per la curiosità di percorrere la nuova strada. Il sentimento prevalente è uno solo: sollievo e soddisfazione. «È davvero comoda, ha uno scorrimento veloce, sono soddisfatto», dice Giacomo Cadoni che ogni mattina si reca da Capoterra a Chia per gestire la sua attività, «in dieci minuti sono a Pula, in mezz'ora a Chia. Fino a pochi giorni fa ci mettevo anche 50 minuti o più». Anche per chi utilizza la strada per servizi quotidiani il cambiamento è evidente. «In sei minuti raggiungo Capoterra, è una soddisfazione enorme», dice Antonello Farigu, residente a Sarroch, abituato al saliscendi giornaliero «lavoro a Capoterra e fino a poco tempo fa sarei dovuto partire con un'ora e mezza di anticipo per arrivare puntuale. Oggi bastano pochi minuti. Questa strada era attesa da anni, e finalmente possiamo dire di essere tutti contenti».

In Municipio

Soddisfatto anche il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau: «A giorni, con le risorse comunali, potremo procedere con la bitumazione della seconda traversa di Macchiareddu verso la consortile, riducendo il traffico sulla nostra Provinciale 91. Sembra un sogno, i nostri concittadini che lavorano a Sarroch hanno cambiato vita. Ora aspettiamo con ansia il completamento dell'opera nel 2025».

La minoranza

Dalla minoranza l'ex sindaco Francesco Dessì ricorda: «È un progetto che ha visto il contributo di tante amministrazioni. Durante il mandato di Giorgio Marongiu, poi con la mia giunta per altri dieci anni, abbiamo apportato numerose modifiche, eliminando criticità idrogeologiche e migliorando la viabilità. Ora, la percorrenza verso Pula è eccellente, anche se potrebbero crearsi code sulla Provinciale 91 per chi proviene da Cagliari. Chiediamo all’Anas che i lavori per completare l'ultimo tratto procedano il più rapidamente possibile».

