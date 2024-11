Promossa la nuova sede del mercato 

Il mercatino dei prodotti agricoli a chilometri zero del martedì trasloca in piazza Lucia e gli asseminesi promuovono la nuova sede, più comoda da raggiungere e con maggiori servizi. Così torna di attualità anche il trasferimento del bazar del venerdì oggi in via Londra, sollecitato da ambulanti e clienti.

Ieri per la prima volta l’appuntamento settimanale di “Campagna amica” della Coldiretti si è tenuto in piaza Santa Lucia, giudicata «strategica da esercenti e fruitori, perché è vicina a esercizi commerciali e fermate dei mezzi pubblici, nonché di passaggio per coloro che transitano nella pista ciclabile o sono diretti in cimitero: «Una grande opportunità - dichiara il sindaco Mario Puddu - per rilanciare il reddito degli agricoltori, rivitalizzare lo sviluppo economico e promuovere la produzione a chilometro zero garantendo genuinità, risparmio e buon rapporto qualità-prezzo».

Insomma, un luogo ideale anche perché mette a disposizione servizi che nel precedente punto di incontro erano assenti, primi tra tutti i bagni: «Troveremo una posizione consona anche per il bazar del venerdì - prosegue Puddu - ma ci vuole ancora un po’ di pazienza».

Tra le bancarelle

Soddisfatti i piccoli imprenditori (provenienti da varie zone della Sardegna) e degli acquirenti (sopraggiunti anche da Decimomannu ed Elmas). La contadina Ilenia Carboni (36 anni) parla di una «richiesta di spostamento fatta tempo fa a cui finalmente abbiamo trovato risposta». Maria Picci (53 anni) sorride per il maggior movimento, un po’ meno del fatto che i mezzi debbano essere parcheggiati fuori dall’area interna alla piazza. Maria Teresa Zuddas (55 anni) è ottimista nonostante abbia avuto molte perdite a seguito delle piogge dei giorni scorsi. Soddisfatti anche Massimo Muscas (41 anni) venditore di uova, Sandro Floris (53 anni) produttore di frutta secca, l’apicoltrice Valentina Murru (36 anni), Stefano Carta (70 anni) produttore caseario, l’agricoltore Valerio Piras (45 anni) e le macellaie Alessia Cardia (29 anni) e Ileana Murgia (59 anni): «Abbiamo una marcia in più per guardare al futuro».

I clienti

Nuova piazza promossa anche dai clienti come Miliam Celeste (22 anni), Maria Chiara Onnis (75 anni) e Dionigi Mostallino (65 anni): «Il mercato qui è bello, c’è più aria ed è immerso nel verde. Le persone si incontrano, socializzano e aiutano i produttori locali». La maggior parte dei clienti affezionati non si sono fatti demoralizzare dal cambio di sede: «Li seguo dappertutto - dice Anna Piras, 66 anni - ne vale la pena». «Qui è davvero tutto buono» conclude un tredicenne con in mano una mela e un pezzetto di formaggio, in visita didattica insieme alla sua classe di terza media dell’Istituto Pascoli-Nivola.

