Pallanuoto.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Promosport, caccia alla prima vittoria in B 

L’avvio non è stato dei più semplici. Prima giornata: niente partita, perché il Civitavecchia non si è presentato; seconda giornata: una netta sconfitta (17-9) nella vasca del Villa York, a Roma. Adesso la Promosport, matricola della Serie B di pallanuoto, ci riprova con l’obiettivo di inseguire la prima vittoria stagionale.

Domani a Terramaini (ore 18.45, ingresso gratuito), arriva il Club Acquatico, una delle due squadre di Pescara inserite nel girone 3 del campionato maschile di terza serie nazionale. Gli abruzzesi hanno vinto entrambe le partite e non sono certo l’avversario più semplice da affrontare ma bisogna provarci.

La società del presidente Sesetto Cogoni, ha confermato Enrico Cossu in panchina e ha cercato di rinforzarsi. Primo obiettivo, avere certezze nei ruoli-chiave: portiere, difensore di boa e centro-boa. In porta c’è il 19enne Fabio Galetti, che arriva dalla Rari Nantes Florentia (A1). Il nuovo centrodifesa è Mattia Lucido, che è in realtà un ritorno dopo una stagione di stop, così come il centrovasca Erich Strazzer. Come centroboa, Michele Di Battista potrà alternarsi con il toscano Pippo Bassetti e con Claudio Curgiolu. Ultimo arrivato, Mattia Ruggeri, mancino cresciuto alla Rari Nantes che ha fatto utili esperienze in Germania e Serbia. Alcuni giovani sono stati, infine, prestati all'Oppidum, promosso in Serie C. ( c.a.m. )

