Promosport al comando, bene anche la Rari Nantes 

Dopo quattro giornate nel girone 5 di Serie C di pallanuoto maschile, la Promosport Cagliari condivide con le laziali Grifone e Centumcellae la prima posizione. Notizia molto meno positive per Luna Sestu e Promogest Quartu, ancora ferme a 0 punti. Positivo infine il rendimento della Rari Nantes Cagliari, tre vittorie e quarto posto in classifica.

Risultati (4ª giornata d’andata) : Olgiata 20.12-Promosport Ca- gliari 6-15, Promogest -Virtus Flaminio 7-14, RN Montero- tondo-Rari Nantes Cagliari 8-9, Luna Sestu-Centumcellae 5-34; Grifone-Juventus 22-11.

Classifica : Promosport Ca- gliari, Grifone Roma, Centum- cellae Civitavecchia 12, RN Cagliari 9, V. Flaminio Monte- rotondo, Juventus Nuoto Monterotondo 6, Olgiata 20.12 Monterotondo 3, RN Vis Nova Monterotondo, Luna Sestu, Promogest Quartu 0.

Prossimo turno (sabato) : Cen- tumcellae-Grifone, Olgiata-Lu- na Sestu, RN Cagliari-Virtus (Terramaini, 15), Juventus-Pro- mogest, Promosport - RN Vis Nova (Terramaini, 16.30).

RIPRODUZIONE RISERVATA