Promogest, bracciate di solidarietà 

Protagonisti ottanta atleti arrivati da tutta la Sardegna, ciascuno con un suo bagaglio di sofferenza e una storia di vita speciale, con la voglia di emergere e di riscatto sociale. Piccoli e grandi - l’età varia fra i 10 e i 60 anni - tutti con una disabilità intellettiva, dalla sindrome di down all’autismo. «Hanno dato una dimostrazione di vero nuoto, per me non è una novità», racconta Carmen Mura, delegata regionale della Fisdir Sardegna, «li conosco, so quanto si impegnano e quanto valgono. Alcuni di loro sono anche campioni italiani, ma ogni volta è un’emozione assistere ai preparativi e all’ansia da prestazione tipica da manifestazioni importanti come questa dove sanno di giocarsi un titolo importante. Ansia che poi viene superata una volta che iniziano a gareggiare in vasca in totale autonomia, per poi gioire durante le premiazioni. Troppo spesso gli atleti paralimpici vengono dimenticati, noi cerchiamo di superare e andare oltre questo limite, perché le loro capacità e il loro impegno vengano valorizzati e premiati. E per loro questo è un motivo di rivalsa».

C’è chi si è distinto per velocità, chi per la resistenza, altri ancora per lo stile. Libero, a farfalla oppure a rana. Ma soprattutto hanno dimostrato che possono essere protagonisti e campioni nonostante tutto. Sono gli atleti della delegazione isolana della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali, che nei giorni scorsi hanno partecipato alla tredicesima edizione del campionato regionale di nuoto, svolto nella piscina della Promogest di via San Benedetto.

C’è chi si è distinto per velocità, chi per la resistenza, altri ancora per lo stile. Libero, a farfalla oppure a rana. Ma soprattutto hanno dimostrato che possono essere protagonisti e campioni nonostante tutto. Sono gli atleti della delegazione isolana della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali, che nei giorni scorsi hanno partecipato alla tredicesima edizione del campionato regionale di nuoto, svolto nella piscina della Promogest di via San Benedetto.

Una manifestazione sportiva, ma anche sociale, di inclusione.

In campo

Protagonisti ottanta atleti arrivati da tutta la Sardegna, ciascuno con un suo bagaglio di sofferenza e una storia di vita speciale, con la voglia di emergere e di riscatto sociale. Piccoli e grandi - l’età varia fra i 10 e i 60 anni - tutti con una disabilità intellettiva, dalla sindrome di down all’autismo. «Hanno dato una dimostrazione di vero nuoto, per me non è una novità», racconta Carmen Mura, delegata regionale della Fisdir Sardegna, «li conosco, so quanto si impegnano e quanto valgono. Alcuni di loro sono anche campioni italiani, ma ogni volta è un’emozione assistere ai preparativi e all’ansia da prestazione tipica da manifestazioni importanti come questa dove sanno di giocarsi un titolo importante. Ansia che poi viene superata una volta che iniziano a gareggiare in vasca in totale autonomia, per poi gioire durante le premiazioni. Troppo spesso gli atleti paralimpici vengono dimenticati, noi cerchiamo di superare e andare oltre questo limite, perché le loro capacità e il loro impegno vengano valorizzati e premiati. E per loro questo è un motivo di rivalsa».

I protagonisti

Undici le società - fra le quali la stessa Promogest - presenti nel campionato regionale ospitato per la prima volta in città. Tutto organizzato, oltre che dalla federazione, dalle istruttrici di nuoto della società quartese, Simona Bellisai a Maria Antonietta Demurtas e diverse realtà dello sport isolano. Fra i presenti anche Simone Carrucciu, presidente del comitato paralimpico sardo. Uno sport senza barriere. «Il nuoto include tutti, chiunque può sentirsi protagonista e campione, discorso che vale quando si sta gareggiando in vasca così come nella vita di tutti i giorni», sono le parole della presidente dell’assemblea civica di via Porcu, Rita Murgioni, presente durante il campionato nella sede della Promogest. «Una piscina alla quale sono particolarmente legata, l’avevo inaugurata da assessora allo Sport nel 1999”, ricorda, e ora, a distanza di anni, ho avuto il piacere di portare i saluti dell’amministrazione comunale da presidente del Coniglio. Un impianto sportivo che nel tempo è diventato una realtà importante per la città e tutto l’hinterland». Aggiunge Murgioni: «Ringraziamo la federazione per aver scelto Quartu per ospitare un campionato speciale come questo, una manifestazione che ha una doppia valenza, sportiva ma soprattutto sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata