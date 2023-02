Promocamera guarda all’estero 

Ed ecco quindi le 10 Azioni di Promocamera, per l’anno appena trascorso, con 148 aziende supportate, di cui 125 formate, 94 assistite una ad una e 45 accompagnate ad eventi di cooperazione internazionale. E ancora Fiere, Business to Business, workshop, webinar, da sommare alle prestazioni offerte dall’ente come check up aziendali, analisi mercato e piani export.

«Abbiamo tre pilastri- enumera Chessa - competitività, internazionalizzazione e nuove opportunità». Con il secondo punto, legato a doppio nodo agli altri, come priorità dettata dai tempi e dai mercati globali. «Siamo facilitatori del business delle imprese- spiega Carboni- in particolare all’estero». Una missione intrapresa con la modalità da “Rete”, triangolando con partner come il sistema camerale, italico e internazionale, il Ministero dell’Impresa e Made in Italy (Mimit). «Dopo la pandemia - aggiunge il presidente- c’è una grande voglia di ripartire in tutti i settori, dall’enogastronomia ai servizi».

Duecentotrentamila euro investiti e oltre 150 imprese coinvolte nei servizi forniti da Promocamera nel 2022. Due dati su tutti emersi dal bilancio dell’attività dell’azienda speciale della Camera di commercio del Nord-Sardegna comunicati ieri, in conferenza stampa nella sede di Predda Niedda, dal suo presidente Francesco Carboni e dal direttore tecnico Luigi Chessa.

In rete

Il decalogo

Ed ecco quindi le 10 Azioni di Promocamera, per l’anno appena trascorso, con 148 aziende supportate, di cui 125 formate, 94 assistite una ad una e 45 accompagnate ad eventi di cooperazione internazionale. E ancora Fiere, Business to Business, workshop, webinar, da sommare alle prestazioni offerte dall’ente come check up aziendali, analisi mercato e piani export.

Oltre confine

Con la mediazione del Centro di competenze transfrontaliero che offre assistenza nell’ambito della programmazione europea e che, solo per citare gli anni 2014-2020, ha portato alla gestione di 13 progetti interreg per un budget da 1,7 milioni di euro. «Dall’Europa- aggiunge il presidente- i soldi non calano dall’alto. Vanno intercettati vincendo i bandi che bisogna essere poi in grado di rendicontare».

Compiti complessi che Promocamera facilita facendo aderire le imprese e le associazioni di categoria ai singoli progetti comunitari ma anche istruendoli sulla loro gestione grazie al prossimo percorso formativo sulla “Euro progettazione”. In questo senso, a metà marzo, è in programma a Sassari proprio una due giorni sul tema in cui si favorirà poi l’incontro tra 60 aziende per favorire lo scambio internazionale.

Le opportunità

«Abbiamo impegnato risorse importanti - sottolinea Chessa- per poter organizzare l’evento qui e per rivolgerlo a tante realtà. Perché questi progetti danno opportunità a tutti».

