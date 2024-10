Promo Autunno, vetrina di eccellenze 

Eccellenze dell’imprenditoria isolana in mostra. Con l’inaugurazione, ieri mattina in Promocamera a Predda Niedda, della VI edizione di Promo Autunno, è ritornata la Fiera regionale, in programma anche oggi e domani dalle 10 alle 20. Un appuntamento che, in 300 stand e 8mila metri quadri di spazi, ospita alcune tra le massime realtà aziendali sarde e un corollario di eventi destinati a un pubblico accorso sempre molto numero. E l’importanza dell’occasione ha richiamato, al taglio del nastro, insieme a Claudio Rotunno, patron e anima della manifestazione, anche diversi esponenti della politica e del mondo economico della città. Ognuno deciso a ritagliare un ruolo di prima linea a Sassari e all’Isola nell’ambito della sfera commerciale.

La sfida

«E’ un’occasione di rilancio – conferma il sindaco Giuseppe Mascia, presente con l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu – per la nostra città e per tutto il territorio, per le istituzioni, per le imprese, per i portatori di interesse nel momento in cui non solo ci esponiamo, ma in cui saldiamo un legame per guardare al futuro». Tra i partner storici dell’iniziativa, con Comune, Regione, Consorzio industriale e Confindustria di Sassari, anche la Camera di Commercio del Nord Sardegna che per il secondo anno di seguito ha offerto il 50% del rimborso a ciascun standista. «Orgogliosi di aver accompagnato questi eventi per dare quell’opportunità di forza all’economia del nostro territorio», dichiara la vicepresidente dell’ente camerale Maria Amelia Lai. Sono 150 le aziende che hanno risposto all’appello di Promo Autunno, dall’agroalimentare all’artigianato, dal design all’arredo, fino ai settori auto, fotovoltaico ed energia. «Siamo molto felici – riferisce Rotunno – e soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare e devo dire che tutto procede per il meglio».

La madrina

Per oggi è previsto l’arrivo della madrina Taylor Mega, nota influencer, in una giornata in cui si prevede una grande affluenza per le visite ai settori Silver, Gold e Platinum dell’Allestimento vincente. Il tutto, tra l’altro, con un particolare riguardo ai criteri “green”, grazie all’uso di attrezzature ecosostenibili per ridurre al minimo l’impatto ambientale della manifestazione.

