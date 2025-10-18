VaiOnline
Sassari.
19 ottobre 2025 alle 00:33

Promo Autunno, lezioni e mostre tra gli stand della fiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fiera Promo Autunno entra nel vivo. Negli spazi della Promocamera di Sassari, numerose aziende parlano di ottimi contatti e già pensano al rinnovo dello stand per la prossima edizione.

Un forte interesse sta facendo registrare lo Spazio Camera allestito dalla Camera di commercio di Sassari, che ha presentato un talk di Confcommercio e, nel pomeriggio, ha aperto la degustazione guidata di olio a cura dell’Ufficio produzioni tipiche. Importante afflusso allo stand della Regione, dove l’Istituto alberghiero di Sassari ha accolto il pubblico con i suoi laboratori di pasta e di produzioni tipiche, con le esercitazioni di sala bar e tanto altro. Stamani, per la sezione Cucina e pasticceria, nello stand dell’Alberghiero sarà attivo uno speciale laboratorio sulla cucina tradizionale sarda dedicato alla zuppa gallurese, ai ravioli, culurgiones, panadas e la piccola pasticceria sarda.

Nel programma di oggi, in area eventi, a partire dalle 11 musica; alle 16 la sfilata di abiti tradizionali e le esibizioni di ballo sardo; dalle 18.30 sfilate di moda. Fino a domani trecento stand aperti, dalle 10 alle 21, ingresso gratuito. Promo Autunno è organizzata con Regione, Comune di Sassari, Camera di commercio Nord Sardegna, Confindustria Centro-Nord Sardegna, L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Atp di Sassari, Confcommercio, Istituto Alberghiero di Sassari, Consorzio Industriale Sassari, Torres Calcio, Consorzio Zir Predda Niedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 