Promo Autunno, lezioni e mostre tra gli stand della fiera 

La fiera Promo Autunno entra nel vivo. Negli spazi della Promocamera di Sassari, numerose aziende parlano di ottimi contatti e già pensano al rinnovo dello stand per la prossima edizione.

Un forte interesse sta facendo registrare lo Spazio Camera allestito dalla Camera di commercio di Sassari, che ha presentato un talk di Confcommercio e, nel pomeriggio, ha aperto la degustazione guidata di olio a cura dell’Ufficio produzioni tipiche. Importante afflusso allo stand della Regione, dove l’Istituto alberghiero di Sassari ha accolto il pubblico con i suoi laboratori di pasta e di produzioni tipiche, con le esercitazioni di sala bar e tanto altro. Stamani, per la sezione Cucina e pasticceria, nello stand dell’Alberghiero sarà attivo uno speciale laboratorio sulla cucina tradizionale sarda dedicato alla zuppa gallurese, ai ravioli, culurgiones, panadas e la piccola pasticceria sarda.

Nel programma di oggi, in area eventi, a partire dalle 11 musica; alle 16 la sfilata di abiti tradizionali e le esibizioni di ballo sardo; dalle 18.30 sfilate di moda. Fino a domani trecento stand aperti, dalle 10 alle 21, ingresso gratuito. Promo Autunno è organizzata con Regione, Comune di Sassari, Camera di commercio Nord Sardegna, Confindustria Centro-Nord Sardegna, L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Atp di Sassari, Confcommercio, Istituto Alberghiero di Sassari, Consorzio Industriale Sassari, Torres Calcio, Consorzio Zir Predda Niedda.

