Promo Autunno fa il pieno di visitatori e dà l’arrivederci al 2026 

Quattro giornate intense e partecipate, ricche di eventi, attività e incontri, ma soprattutto di collante umano e professionale. Tutto questo è stato Promo Autunno 2025, una settima edizione della fiera regionale che ha fatto registrare un’intensa partecipazione di pubblico nei padiglioni della Promocamera di Sassari, capace di catalizzare l’attenzione di decine di migliaia di visitatori verso il mondo imprenditoriale sardo.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’ideatore e organizzatore, Claudio Rotunno: «Anche quest’anno Promo Autunno si conferma un grande attrattore per aziende e pubblico, con una settima edizione che ha sigillato un nuovo successo». Rotunno ha riservato un ringraziamento particolare a tutte le aziende aderenti e alla città di Sassari, «che fin dalla prima edizione ha permesso alla manifestazione di produrre risultati di rilievo, impensabili in altri contesti in Sardegna».

Promo Autunno è organizzata dalla Pubblicover di Claudio Rotunno in collaborazione con Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Confindustria Centro-Nord Sardegna, Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Atp di Sassari, Confcommercio, Istituto Alberghiero di Sassari, Consorzio Industriale Sassari, Torres Calcio, Consorzio Zir Predda Niedda.

