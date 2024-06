Promettenti criminologi e designer  

C’è chi è riuscito persino a creare un videogioco con tutto l’occorrente al seguito. Anche un joystick. E non è mancata la classica partita assieme ai professori. Chi si è divertito a raccontare le bellezze del proprio paese mostrando il sito interno realizzato a casa, tra un ripasso e l’altro.

Scuola e ragazzi

All’esame finale di terza media dell’Istituto comprensivo di Simaxis-Villaurbana, non solo domande di italiano e storia da parte dei docenti, ma anche la presentazione di lavori originali e ricchi di creatività. Un mix tra passioni e ciò che è stato imparato in tre anni di studi. Lavori insoliti e inaspettati che hanno sorpreso i docenti, ma anche il dirigente Giuseppe Scarpa.

Il successo

«Tutti bravi, che sia chiaro – tiene a precisare – ma è vero che qualcuno si è veramente distinto. Hanno portato a scuola ciò che vorrebbero diventare da grandi. Su 72 ragazzi, 11 si sono licenziati con la lode, oltre il 15%, dimostrazione di un modello di lavoro capace di motivare i ragazzi, fornendo loro un orientamento importante per il loro futuro grazie a ciò che hanno imparato». Adele Cuscusa, appassionata di criminologia forense, che frequenta la scuola di Villaurbana, ha mostrato i passaggi che hanno guidato le indagini sul femminicidio di Yara Gambirasio, eseguendo perfino la rilevazione delle impronte digitali alle insegnanti. «Non solo ha imparato la tecnica - spiega Scarpa - ma ha anche utilizzato i materiali che si usano proprio durante le indagini». Marzia Meloni invece ha fatto una ricerca sulle origini e cause dei tumori, senza dimenticare l’importanza della prevenzione, arma migliore per scoprire le patologie che non danno segni. Un vero e proprio appello.

Tradizioni, motori, web

Gabriele Zancudi, grande appassionato di tradizioni sarde, ha presentato il sito internet realizzato da lui, già online: solarussa.my.canva.site. Un mix tra foto dei siti più importanti con annessa descrizione, anche in inglese. Diego Zancudi è un irriducibile della tecnologia, ha creato con il suo ingegno un vero video games, un lavoro certosino di cui solitamente si occupano gli esperti dopo anni di studi. Abiti tradizionali e tanta passione per Eleonora Germani: si è presentata all’esame con indosso un abito sardo, per presentare una tesina sui costumi, i balli dell’Isola e Sa Die de sa Sardigna. I motori sono invece la cifra di Greta Dessì. Lei ha ripercorso la storia della Formula Uno. Ma non sono mancati diversi lavori sulla mafia, le ecomafie e le ragioni della devianza giovanile, anche studiate durante il viaggio di istruzione a Napoli.

