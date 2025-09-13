«Promesse mantenute, ormai Capoterra ha un nuovo volto» 

La data delle prossime amministrative non è ancora sicura. «Deve stabilirla la Regione, sono stato eletto sindaco a novembre 2021, forse le Comunali slitteranno di sei mesi per allinearci alle scadenze canoniche di primavera». Beniamino Garau, architetto 51enne di Capoterra, è comunque sicuro di ricandidarsi: «Abbiamo cambiato volto alla nostra città, vogliamo proseguire il lavoro».

In che modo avete cambiato Capoterra?

«C’è stata una netta svolta rispetto al passato. Abbiamo programmato, deciso, risolto problemi che restavano in piedi da decenni, grazie al lavoro, all’impegno quotidiano, al coinvolgimento degli uffici e della gente. Su tutto: siamo a un passo dall’approvazione del Puc, di solito un’amministrazione ci impiega decenni, abbiamo dato regole certe a chi si rivolge agli uffici municipali per le pratiche, riportato la gente per le strade con le notti bianche, gli spettacoli e il folklore, avviato tante opere pubbliche, riorganizzato il Municipio, la compagnia barracellare e c’è un infermiere nelle scuole per i bambini che ne hanno bisogno. Ne siamo molto orgogliosi».

Le promesse in campagna elettorale?

«Mantenute. Le opere di urbanizzazione a Perda ‘e Su Gattu stanno per partire: erano attese da sempre. E poi l’impulso lungo il litorale: abbiamo investito tanto tra La Maddalena Spiaggia e Frutti d’oro, nel lungomare e per la sicurezza lungo la Statale, nei tratti di nostra competenza. Il futuro rondò nella lottizzazione Piccau è un nostro successo. In centro poi stiamo risolvendo i problemi dei sottoservizi in via La Marmora: anche questa una storica incompiuta».

Capoterra perde abitanti.

«Come gran parte della Sardegna. Noi ci stiamo impegnando tutti i giorni per disegnare il futuro di Capoterra e ci stiamo riuscendo. La nuova Statale Sulcitana rischiava di tagliare fuori la città da certi percorsi, noi siamo stati in grado di attirare investitori, di rilanciare il turismo, di garantire ulteriori servizi. E poi ci siamo impegnati per difendere il nostro territorio dall’assalto degli speculatori energetici interessati ai facili utili grazie a eolico e fotovoltaico anche con documenti approvati all’unanimità in Consiglio comunale».

Politicamente non sono stati anni facili.

«Ci sono stati azzeramenti di Giunta e rimpasti, ma alla fine siamo riusciti a ricompattare quella che considero una grande famiglia: abbiamo ricucito con con Forza Italia, FdI e il Psd’Az, Franco Magi è il presidente del Consiglio che sta lavorando tanto e bene, mentre Riformatori e Lega hanno sempre viaggiato a tavoletta con noi».

Avete perso Stefano Piano, era a capo di una delle liste civiche della vostra coalizione.

«Piano ha scelto la vittoria facile, l’alleanza con la candidata governatrice Alessandra Todde per le Regionali. Vada pure per la sua strada, ovviamente con lui non c’è nessuna possibilità di ricucire i rapporti, si è dimostrato una persona che badava al suo orticello, non al bene della città come ho sempre pensato io in ogni giorno del mio mandato».

Il centrosinistra perse 4 anni fa perché si divise tra Beniamino Piga ed Efisio Demuro (Pd).

«È innegabile».

Se dovesse ricompattarsi sarebbe favorito?

«Bisogna capire attorno a chi lo faranno. All’ex sindaco Francesco Dessì? La situazione è completamente cambiata rispetto a 2021, c’è un’aria nuova, i capoterresi sapranno scegliere tra chi ha fatto qualcosa di nuovo per la città, cioè noi, e il vecchio modo di fare politica, cioè loro. Sono sicuro che in tanti oggi plaudono al nostro lavoro, al nostro impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA