Promesse da pattinaggio velocità e biathlon 

Niente rimonta per Sara Conti e Niccolò Macii, che chiudono al sesto posto nella gara a coppie di artistico nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali. Alla Milano Ice Skating Arena di Assago, la coppia italiana (bronzo nei giorni scorsi nel team event), ottava dopo il programma corto, ha ottenuto il sesto risultato nel programma libero sulle note di “Caruso”. L'oro è finito al collo della coppia giapponese Riku Niura-Ryuichi Kihara (231,24 punti) con una grande rimonta rispetto al quinto posto nel corto, chiudendo davanti ai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (221,75 punti per la prima storica medaglia ai Giochi Olimpici invernali della Georgia) e ai tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin (219,09 punti), che erano in vetta dopo il corto. Dodicesimo l'altro duo italiano in gara formato da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (191,86).

Oggi sul ghiaccio

Attesa per la semifinale dell’inseguimento a squadre maschile nel pattinaggio di velocità tra l’Italia e l’Olanda. Gli azzurri (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Andrea Giovannini), miglior tempo in qualificazione scenderanno in pista a Rho alle 14.30. Nell’altra semifinale si affrontano Cina e Stati Uniti. Ultimo appello anche per la Nazionale maschile di hockey, sin qui sempre sconfitta, che alle 12.10 affronta la Svizzera nei playoff. Nel curling, oggi alle 14 l’Italia femminile affronta il Giappone, dopo prima vittoria di ieri (7-2 agli Usa). Nuova sconfitta per gli uomini (11-4 dalla Cina).

Speranze nel biathlon

Nella Biathlon Arena di Anterselva oggi si faranno nuovamente sentire i 19.000 tifosi che giungeranno qui per la staffetta maschile, una delle gare più attese e sentite. Dopo l'incoronazione di Lisa Vittozzi (primo oro olimpico dell'Italia nel biathlon), tocca al quartetto maschile che ieri si è allenato in un clima di serena concentrazione. I bookmaker danno l'Italia ai piedi del podio, che se lo dovrebbero giocare la Norvegia, la Francia e la Svezia che possono contare su più atleti di altissimo livello. La difficile frazione di lancio spetterà a Patrick Braunhofer, quindi Lukas Hofer, che se prende la giornata giusta, potrà fare la differenza e Nicola Romanin, già 16° nella sprint. A chiudere la partita ci penserà invece Tommaso Giacomel. A lui toccherà lo stimolante compito di agguantare chi lo precede, come il mitico Federico Pellegrino nella staffetta di sci di fondo. Domani Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi cercheranno il podio femminile. Difficile che ci sia Rebecca Passler, prima sospesa (positiva al letrozolo) e poi riammessa, ma non al riparo da eventuali ricorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA