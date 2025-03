Promessa del calcio muore a 14 anni 

NAPOLI. Si chiamava Diego, voleva diventare un grande calciatore, magari quanto quello di cui portava il nome. Sogni stroncati da un malore improvviso: a soli 14 anni, davanti al padre che lo aveva accompagnato da Agnano, il loro quartiere, Diego De Vivo si è accasciato prima dell’allenamento con la “Cantera”, scuola calcio del quartiere di San Pietro a Patierno. La tragedia in strada comunale Selva Cafaro, dove sono intervenuti carabinieri e polizia. Il Pm ha disposto l’autopsia. La pagina Facebook della società è listata a lutto, sotto la foto di Diego centinaia di messaggi di cordoglio. Solo una settimana fa il ragazzino aveva partecipato con i suoi compagni a una festosa trasferta all’Allianz Training Center di Torino con i coetanei della Juventus. Era una promessa del calcio, i dirigenti della società spiegano che Juve e Genoa lo tenevano d’occhio. Trova a fatica le parole il presidente della scuola calcio, Gianluca Festa: «Abbiamo fatto di tutto per rianimarlo, anche con l’aiuto di un defibrillatore, ma Diego non ce l’ha fatta. È morto sotto i miei occhi. Non ho forza, non ho parole, non ho più nulla. Questa tragedia mi ha ucciso. Diego era cresciuto con noi. Come si può a 14 anni morire così? Abbiamo fatto di tutto, la cosa più brutta è essere impotenti davanti a questa tragedia».

