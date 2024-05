Promemoria per le Auschwitz di oggi 

Hanno portato sul palco l’esperienza di un viaggio nella memoria, tra le catastrofi di ieri e i dolori di oggi. La fase finale del progetto “Promemoria Auschwitz” si è conclusa con l’esibizione di di 38 studenti al San Francesco. Tre atti teatrali arricchiti da monologhi, riflessioni, citazioni, scene recitate e dialoghi con il pubblico. «Non solo un viaggio, ma un nuovo modo di approcciarsi agli altri e di vedere la vita – ha detto Maria Laura Pili, di Lanusei – Ci sentiamo consapevoli di un’autentica umanità». Oltre la Shoah, si è discusso del conflitto russo-ucraino, del ruolo della donna nelle guerre e della crisi umanitaria in Medio Oriente. Tutor soddisfatti del risultato. «Vedere i ragazzi e le ragazze gestire la situazione è stata la dimostrazione che il nostro impegno è stato ripagato», dice Riccardo Taibi. La consigliera di parità Lorena Paola Urrai ha invitato i partecipanti a presentare un progetto da attuare in Ogliastra per continuare questo impegno di cittadinanza attiva e avvicinare altri giovani ad attività culturali ed educative. La serata è stata organizzata da Arci con Plus Ogliastra e Memoratu.

