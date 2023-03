Proiettili e sangue sull’auto di Arzu 

Ora manca solo Sandro Arzu. Oltre al telefono che aveva con sé quando è sparito, l’8 marzo scorso. Hanno ritrovato la sua Opel Corsa a Su Pradu, zona a valle di Monte Idolo. Il montante della portiera (lato conducente) crivellato con due colpi d’arma da fuoco, ma soprattutto all’interno sono state rinvenute macchie di sangue. Sarà la scientifica della polizia a dire se quelle tracce ematiche sono compatibili con il Dna del pregiudicato di 54 anni. Alla luce del rinvenimento dell’utilitaria, sulla sparizione di Arzu si allunga l’ombra dell’omicidio, benché gli inquirenti coordinati dalla procuratrice di Lanusei, Giovanna Morra, non escludano alcuna ipotesi. Neppure quella del depistaggio, sebbene la pista privilegiata seguita dagli inquirenti sia quella di un delitto.

Rompicapo

L’attività investigativa è allargata a più fronti. A Su Pradu, lungo la striscia parafuoco di Monte Idolo dove ieri mattina gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei hanno ritrovato la Opel Corsa, ci potrebbero essere tracce per rimettere insieme i pezzi del giallo. E se l’avessero lasciata sulla striscia parafuoco a distanza di giorni dall’eventuale uccisione di Sandro Arzu? Il caso è un rompicapo destinato a rimanere avvolto nel silenzio dei tanti misteri di una faccenda oscura iniziata la sera dell’8 marzo, quando Arzu ha disatteso l’appuntamento nella stazione dei carabinieri di Arzana dove si recava regolarmente per firmare il registro in forza all’obbligo di soggiorno cui era sottoposto. Da allora i pensieri sono rivolti sempre al peggio.

Il ritrovamento

Ieri mattina la Opel Corsa è stata ritrovata al centro di una striscia parafuoco, vicino ai cantieri forestali di Monte Idolo. Un’area che dal paese dista poco più di cinque minuti in auto. L’ha ritrovata la polizia. Le indagini sulla scomparsa di Sandro Arzu sono state avviate nove giorni fa dai carabinieri della compagnia di Lanusei. Sia gli agenti che i militari, ieri, erano sul posto, davanti a quell’auto che era uno dei tasselli mancanti nello scenario della sparizione. Il primo colpo d’arma da fuoco, verosimilmente compatibile con quello esploso da un fucile, ha centrato l’estremità del montante sinistro, tra il parabrezza e la cappotta, mentre il secondo ha raggiunto direttamente il parabrezza. Su Arzu, che in passato ha scontato oltre vent’anni di carcere per omicidio, pende un fardello pesante: condanna in primo grado a 18 anni. A giugno si aprirà il processo d’appello.