Proiettile in chiesa a Don Patriciello 

Napoli. Caivano torna a far parlare. Ieri mattina in chiesa, durante la comunione, un uomo ha consegnato a don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, un fazzoletto con dentro un proiettile calibro 9x21. Poi si è allontanato in fretta ma a fine giornata è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso. Le indagini però proseguono. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua «vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di gesto «vigliacco e criminale» e assicura che lo Stato non farà passi indietro. Ma ora va capito se a Caivano, da quando si sono accesi i riflettori del governo, qualcosa è davvero cambiato oppure quella degli scorsi mesi è stata solo una tregua.

«Non illudetevi»

Sabato sera c’erano state due “stese”, colpi di pistola esplosi per terrorizzare i residenti. Don Maurizio era intervenuto sui social, come sempre: «Le due orribili stese a pochi passi dalla mia parrocchia, stanno a dire una cosa importante, che nessuna persona, amante della verità e del territorio, può smentire. A Caivano e dintorni la malavita organizzata - ben radicata da anni - ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo». E poi: «Stolti, non illudetevi. Non siete più scaltri di chi vi ha preceduto. Avete il fiato sul collo». Ieri mattina la messa della domenica, come sempre. L’episodio è accaduto alla presenza di Pina Castiello, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio: «Un esponente della criminalità locale confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente».

Scorta rafforzata

L’uomo, un 75enne, è stato arrestato dagli uomini della scorta di don Patriciello e dai carabinieri del servizio di vigilanza. Avrebbe manifestato in passato problemi psichiatrici. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sentito al telefono il sacerdote per esprimergli solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato. Il ministro ha preannunciato una visita a breve a Caivano ma intanto già da ieri polizia e carabinieri hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare il Parco Verde. Inoltre è stata intensificata la tutela di don Patriciello. La solidarietà a don Maurizio ha attraversato i partiti. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parla di «vili minacce» e il leader della Lega Matteo Salvini assicura che «la malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai». Il presidente M5S, Giuseppe Conte, parla di «episodio vergognoso» e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, assicura che le minacce al sacerdote «non fermeranno la sua opera».

