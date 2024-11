Proiettile alla testa, ucciso un 21enne 

Reggio Calabria. Ancora un fatto di sangue con un giovanissimo come vittima. Ieri notte un 21enne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa in contrada Monsoreto, nel comune di San Pietro di Caridà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gioia Tauro dopo la segnalazione di un testimone, che ha detto di aver sentito alcuni colpi d’arma da fuoco.

Le indagini

Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato il cadavere di Stefano Cirillo, di Cinquefrondi, già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri notte gli investigatori non escludevano alcuna ipotesi. La natura criminale dell’episodio comunque sembra fuori discussione, ovviamente in queste ore andranno accertate le frequentazioni della vittima e sue eventuali tensioni con persone del luogo. Ad aprile sempre a S.Pietro di Caridà un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, era stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria.

La strage campana

Ma se si allarga lo sguardo a tutto il Meridione, le morti violente di giovanissimi diventano molte di più. È del 9 novembre il decesso del 18enne Arcangelo Correra, ucciso dal colpo di pistola sparato da un suo amico di un anno più grande. Il ragazzo ha spiegato di aver trovato per strada l’arma, e che Arcangelo lo avrebbe sfidato a sparargli addosso: una sfida nata dalla convinzione che l’arma non fosse carica. Quello di Correra è stata la terza uccisione di un ragazzo in soli 17 giorni nel Napoletano. Il primo era stato il quindicenne Emanuele Tufano, ucciso nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre nel corso di una sparatoria tra adolescenti nel pieno centro di Napoli. Pochi giorni dopo, ancora di notte, tra il primo ed il 2 novembre, questa volta a San Sebastiano al Vesuvio, era invece scoppiata una lite per una scarpa pestata. Ancora armi, ancora spari e ancora un morto, Santo Romano, 19 anni: il ragazzo che ha confessato agli inquirenti quell’omicidio ha 17 anni.

