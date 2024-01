«Proibite i fuochi d’artificio, terrorizzano i nostri cani» 

Monta la protesta dei proprietari dei cani anche a Monserrato per l’esplosione dei botti durante le feste. Numerose le segnalazioni sui social e inviate al Comune di cittadini che a Capodanno hanno dovuto assistere i propri amici a quattro zampe in preda alla paura.

«Ma non succede solo a Capodanno – denuncia Gabriella Muntoni, proprietaria di due bassotti -. Ogni volta che c’è una festa importante, che sia essa la fine dell’anno ma anche Ferragosto, le varie sagre e feste religiose e civili, ci sono sempre i fuochi d’artificio che, sebbene possano piacere a tanti, non piacciono di certo ai nostri cani, perché il rumore che sentono loro, si sa, è amplificato. Mon so come fare a tranquillizzarli. I botti vanno proibiti, ma anche i fuochi artificiali sarebbe opportuno non fossero rumorosi. Le soluzioni ci sono».

Lorenzo Demelas ha un pastore tedesco ancora piccolo e racconta che sia a Ferragosto che a Capodanno, il suo cane ha rischiato un infarto: «Era terrorizzato. L’ho dovuto tenere abbracciato a me anche dopo l’esplosione dei fuochi artificiali. Il cuore gli batteva all’impazzata, tremava. Non sapendo a chi lasciarlo, sono dovuto rimanere a casa con lui. Ma è mai possibile che non si possano vietare i botti e che non si possano usare fuochi silenziosi?», si domanda.

