Progressisti-Todde, prove (fallite) di disgelo Soru: no ad alchimie 

Il centrosinistra resta diviso nonostante approcci e corteggiamenti. È questa la sintesi di una giornata politica che ha vissuto il flirt tra una parte dei Progressisti e il centrosinistra ufficiale, mentre Renato Soru continua la sua corsa senza tentennamenti.

L’approccio

Da capire come finirà il tentativo di incorporazione dei Progressisti nella coalizione di Alessandra Todde. Ieri al termine della direzione regionale, il partito di Luciano Uras, Francesco Agus, Francesca Ghirra e Massimo Zedda ha deciso di ribadire gli appelli per la ricerca dell’unità del centrosinistra. Ora c’è però un documento politico: «L’Assemblea impegna il partito a percorrere la strada dell’unificazione dello schieramento democratico, a promuovere e partecipare a incontri finalizzati alla riunificazione, rendendosi disponibili a ogni iniziativa che raggiunga l’obiettivo di moltiplicare le forze per un radicale cambiamento del Governo della Sardegna». Nell’attesa Todde ha ieri ha guadagnato in formazione una lista civica, “Noi con Alessandra Todde presidente”. Tra gli esponenti il sindaco di Uta Giacomo Porcu, gli avvocati cagliaritani Giovanni Dore e Luisa Giua Marassi. Nella lista del M5S confluiranno poi gli indipendentisti di A Innantis. L’iniziativa sarà presentata il 2 gennaio.

Soru al vetriolo

Nonostante le indiscrezioni di cambi di casacca, Renato Soru, alludendo alla spaccatura della coalizione, è intervenuto in serata: «Forse nella coalizione 5S/Pd, spaventati da sondaggi e risposte dei territori, alcuni pensano di ricorrere a una sorta di calciomercato di riparazione. È un’azione doppiamente scorretta - ha detto Soru -. Prima di tutto perché conferma ancora una volta come l’attenzione di tanti esponenti della coalizione 5S/Pd sia soprattutto rivolta a noi e alla nostra coalizione e non al “noi” dei loro slogan né tanto meno a sconfiggere la destra. E poi perché evidenzia che l’altra coalizione stia insieme sulla base di calcoli e alchimie elettorali e non in virtù di un progetto condiviso».

Elezioni

Intanto l'opposizione chiede che alle prossime elezioni regionali, fissate per decreto del governatore Solinas il 25 febbraio, si voti in due giorni, domenica e lunedì, e non solo in uno. La richiesta è stata avanzata ieri in Consiglio da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, supportato da Daniele Cocco, consigliere di Alleanza Rosso Verde, e dal capogruppo del Pd Gianfranco Ganau. Dopo la richiesta di portare in Aula con la procedura d'urgenza un provvedimento che stabilisca le due giornate di voto, il presidente dell'assemblea Michele Pais ha invitato l'assessorato competente a valutare la questione. (lo. pi.)

