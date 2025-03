Progressisti: sì alla corsa di Fenu 

Via libera dei Progressisti alla candidatura a sindaco di Nuoro di Emiliano Fenu, parlamentare M5S, in corsa per il Campo largo. Il sì è arrivato ieri sera al termine di un doppio vertice: giovedì si è svolto un incontro cittadino, ieri il confronto con i vertici regionali del partito a Cagliari.

Poi la decisione che scioglie la riserva annunciata una settimana fa e si pone in linea con l’alleanza che governa la Regione.

Nel centrosinistra cittadino non sono mancate le tensioni sfociate nei giorni scorsi con le dimissioni dalle cariche dirigenziali di Carlo Prevosto nel Pd. Polemica legata al fatto che i Progressisti nuoresi sono per lo più esponenti dell’area guidata dall’ex sindaco Andrea Soddu, a iniziare dal segretario cittadino Fabrizio Beccu. In quella esperienza amministrativa i Dem sono stati all’opposizione.

Nel centrodestra si fa strada la candidatura della sindacalista Francesca Ticca. Oggi pomeriggio è in programma un tavolo, convocato da Forza Italia, che sarà occasione utile a definire l’alleanza, i programmi e fare passi concreti per la scelta del candidato sindaco.

