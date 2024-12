Progressisti sardi, congresso ad aprile 

Il congresso si terrà ad aprile, ma intanto sono state definite le tappe che porteranno a questo importante appuntamento per i Progressisti sardi: l’istituzione di una commissione congressuale, di assemblee territoriali e di commissioni di lavoro su tematiche legate alla salute, al sociale, all’ambiente e allo sviluppo economico, alla conoscenza, alle politiche territoriali, di pace ed euromediterranee. È quanto emerge dall’ultima assemblea regionale del partito presso la Comunità il Seme a Santa Giusta a cui hanno partecipato, insieme al presidente del partito Massimo Zedda, la deputata Francesca Ghirra, i consiglieri regionali Francesco Agus e Ivan Pintus, l'assessore regionale Gianfranco Satta, consiglieri comunali.

Tutti hanno sottolineato la necessità di soluzioni rivolte a chi si trova in condizioni di forte fragilità economica e sociale, a chi rinuncia alle cure per le difficoltà di accesso al servizio sanitario pubblico, a chi deve fronteggiare le disfunzioni del disastrato sistema dei trasporti su gomma, su ferro, aerei e marittimi, ma anche soluzioni per il rilancio di nuovi modelli industriali e di sviluppo economico e per produrre energia pulita, senza determinare speculazioni a danno dei territori e dell'ambiente.

