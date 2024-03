Progressisti, rilancio su Massimo Zedda Primarie più lontane 

«Nessuna rottura, nessuna spaccatura. Continuano a discutere in maniera costruttiva, con unità di intenti. Dopo Pasqua ci ritroveremo e fisseremo un punto», si affrettano a dire i partecipanti al tavolo di coalizione del centrosinistra quando all’ora di cena escono dalla sede del Pd di via Emilia. Tra chi vorrebbe le primarie, i Progressisti ma anche Michele Pipia, Enrico Ciotti e un piccolo “pezzo” del Pd, e tra coloro che sono contrari alla via dei gazebo per scegliere il candidato sindaco (perché non c’è materialmente il tempo per organizzarle) resta comunque «un clima armonico e costruttivo», dice il segretario cittadino del Pd Guido Portoghese. Anche se sembra abbastanza chiaro che ormai le primarie non si faranno. Decisione verrà ufficializzata dopo Pasqua (appuntamento col nuovo tavolo il 4 aprile, dopo la direzione cittadina del Pd in programma il 2).

Il percorso per designare il candidato sindaco di Cagliari del centrosinistra è fermo davanti a un cartello prevedibile ma secondo alcuni poco rassicurante: “lavori in corso”. Con la delegazione dei Progressisti che intanto “blinda” la candidatura di Massimo Zedda a prescindere dalla primarie. Resta in piedi, infatti, «la disponibilità, nell’eventualità della presenza di altre candidature, di svolgere elezioni primarie o, in alternativa alle primarie, alla comparazione, in caso di più candidature, tramite sondaggi da realizzare impiegando soggetti di comprovata serietà ed esperienza, la cui scelta sia condivisa dalle forze della coalizione». «Il mio nome resta in campo», risponde indirettamente Michele Pipia. «Se non si faranno le primarie sono comunque pronto a collaborare con la coalizione», aggiunge.

Orizzonte Comune

Il confronto va avanti, comunque, senza strappi: Andrea Dettori, Sinistra Futura, spinge per andare avanti con il metodo del Campo largo che ha premiato alle regionali, mentre Marzia Cilloccu, Orizzonte Comune, spiega che in questa fase «è importante l’ascolto sia di esperti sia di rappresentanti della società civile che vogliano responsabilmente condividere spunti e riflessioni utili alla stesura del miglior programma per la città». Concetto che ribadisce Enrico Ciotti: «Dal tavolo emerge la volontà di arrivare a una selezione che porterà a un nome condiviso per una coalizione forte». ( ma. mad. )

