Progressioni economiche, accordo fatto tra Asl e sindacati 

Sotto l’ombrello d’agosto per i dipendenti della sanità nuorese c’è l’accordo tra l’Asl 3 diretta da Paolo Cannas che ha seguito personalmente la vicenda e le rappresentanze sindacali dell’Rsu sul regolamento per la gestione delle progressioni nei differenziali economici del personale del comparto. Per le progressioni (economiche, con passaggio di fascia del personale) saranno destinati fino a 350 mila euro. Una regolamentazione attesa da tempo, che interessa circa 250 dipendenti. Nell’accordo anche la graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e dei coordinamenti, che consentirà di dare gambe alle strutture della nuova Asl delineata dall’Atto aziendale.

