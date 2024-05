Programmi, la parola al Consiglio 

Si riparte. Oggi su convocazione del presidente Piero Comandini, il Consiglio regionale riprende i lavori per quella che sarà la prima vera seduta della legislatura.

La seduta

Dopo le dichiarazioni programmatiche, esposte all’Aula dalla governatrice Alessandra Todde, alle 16.30 sarà la volta degli interventi che arriveranno da maggioranza e opposizione sulle linee generali di sviluppo che la leader del Campo largo vuole dare alla Sardegna per i prossimi cinque anni. È molto difficile che la seduta dedicata agli interventi dei consiglieri regionali possa terminare in serata. Più probabile, infatti, che la seduta venga aggiornata fino alla conclusione del dibattito. Solo dopo potrà replicare la presidente.

La polemica

Todde venerdì è stata aspramente contestata dalla Cgil per non aver ricordato, nelle dichiarazioni programmatiche, i sindacati e le parti sociali. Tuttavia, la governatrice ha subito ricordato: «Sono stata tra le prime a firmare i referendum promossi proprio dalla Cgil il 25 aprile», è scritto in una nota. «Considero la mia relazione con tutte le parti sociali talmente assodata e chiara che non ho ritenuto necessario doverlo nuovamente sottolineare durante le mie dichiarazioni programmatiche». Ma la dimenticanza, come spiega nell’intervista qui sopra il segretario della Cgil Fausto Durante, pur auspicando una ricucitura, «è stata una falsa partenza».

Le commissioni

Intanto, la seduta della Conferenza dei presidenti delle commissioni, già convocata per giovedì 16 maggio, è rinviata a martedì 21 maggio alle 16, con all’ordine del giorno la programmazione lavori.

L’incontro

Intanto, ieri mattina a Villa Devoto Alessandra Todde ha ricevuto l’ambasciatore in Italia della Repubblica socialista del Vietnam, Duong Hai Hung. Nel dettaglio, si è discusso dei rapporti di collaborazione e di interscambio culturale ed economico, anche in chiave turistica, tra la Sardegna e il Vietnam.

RIPRODUZIONE RISERVATA