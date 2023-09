«Programmazione, vogliono salti mortali» 

«Si pretende che i Comuni facciano i salti mortali per la pianificazione e la programmazione strategica». Attacco del sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci all’assessore regionale agli Enti locali, Aldo Salaris dopo che, venerdì scorso, l’assessorato ha trasmesso una pec a tutti i Comuni in cui richiede di avanzare le proprie proposte per i progetti di rigenerazione urbana in parte entro oggi e poi entro venerdì.«Le assurde richieste dell’assessore - accusa Locci - rappresentano l’approssimazione con cui in questi anni l’assessorato si è approcciato alla programmazione territoriale ed evidenziano quanto sia poco chiaro ciò di cui si occupano i Comuni. Considerato che abbiamo ricevuto la richiesta venerdì, gli uffici competenti e l’amministrazione, dovrebbero elaborare tali proposte entro oggi, visto che nel fine settimana gli uffici erano chiusi».

Locci puntualizza che «proprio su questo importantissimo tema abbiamo aspettato a lungo. Oggi scopriamo che l’assessore si aspetta da noi una corsa ad ostacoli». Salaris sul tema era già intervenuto con una risposta all’Anci, addebitando la tempistica al ministero: «Tenuto conto delle ristrette tempistiche a disposizione per le successive attività di caricamento dei dati sulla piattaforma ministeriale, – ha detto – è stata chiesta la semplice compilazione della scheda sintetica. Non risultando pertanto nella mia disponibilità posticipare il caricamento della programmazione complessiva. Le attività richieste risultano assolutamente esitabili nel tempo assegnato».

RIPRODUZIONE RISERVATA