Programmazione: via agli incontri in cinque Comuni 

Prenderanno il via martedi gli incontri territoriali del Gal Sulcis Iglesiente e Campidano “Generare Territorio” dedicati alla presentazione delle opportunità e degli strumenti previsti dalla nuova Strategia di sviluppo locale del Gal. Incontri che si svolgeranno nelle aule consiliari dei cinque Comuni che sono recentemente entrati a far parte del Gal. Si tratta di Carbonia, Calasetta, Villaspeciosa, Musei e Narcao. «Il percorso di incontri – dice il presidente del Gal Cristoforo Luciano Piras - sarà l’occasione per presentare la nuova Strategia di sviluppo locale e, inoltre, per dare il benvenuto ai nuovi territori da poco entrati nel Gal e rafforzare una comunità che oggi riunisce ben 27 Comuni».

La partecipazione è libera, ma fanno sapere dal Gal che, per ragioni organizzative, è richiesta l’iscrizione, compilando il modulo presente sul portale dell’ente. La prima data è fissata per martedi 29 alle 17.30 a Villaspeciosa. Successivametne tra il mese di ottobre e novembre si svolgeranno negli altri quattro Comuni. (f. m.)

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