«Programmazione, si parta dal Sulcis» 

Appello all’assessore della programmazione e vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, affinché dia centralità alle istanze territoriali del Sulcis Iglesiente.

Il sindaco Ignazio Locci si rivolge al componente della Giunta nella speranza che, nell’ambito del percorso di ottimizzazione della programmazione territoriale annunciato dall’assessore con una serie di incontri con i sindaci per il mese di ottobre, inizi proprio dal Sulcis Iglesiente. La programmazione sovraordinata delle risorse, in questo territorio, non ha ancora conosciuto momenti felici e le amministrazioni locali attendono di riuscire a spendere anche quei fondi stanziati da decenni, come il Piano Sulcis. «Ho apprezzato l’intervento dell’assessore Giuseppe Meloni, il quale intende “garantire un approccio partecipato che risponda alle reali esigenze dei territori e assicuri una gestione efficace delle risorse" – commenta Locci – promuovendo una serie di appuntamenti sulla programmazione territoriale con i sindaci, con il coinvolgimento di Anci, nei vari territori della Sardegna, finalizzati a favorire il confronto e l’ascolto delle nuove esigenze di tutti i territori. Ebbene, io credo che iniziare dal Sulcis questo “tour” tra le varie zone dell’isola, sia un segnale importante, che in fondo questo territorio merita. Sono certo di interpretare un sentimento condiviso dei colleghi sindaci e auspico che l’assessore voglia darci questo segnale».

