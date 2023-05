Programmazione, in Aula sarà battaglia 

Dai servizi sociali alla pubblica amministrazione, passando per ambiente, cultura e transizione energetica. Sono poco meno di un centinaio gli emendamenti al Documento unico di programmazione 2023-2025 che la minoranza ha depositato all’ufficio Protocollo in vista della discussione della prossima settimana.

Nella maggior parte dei casi integrazioni e correttivi, ma considerato che i proponenti avranno cinque minuti di tempo per illustrare ogni proposta di modifica e ogni consigliere potrà poi intervenire per tre minuti, è molto probabile che nell’Aula degli Evangelisti il 24 maggio in prima convocazione e il 30 in seconda, si faranno le ore piccole.

L’approvazione

Il Bilancio di previsione è stato approvato dalla prima commissione con i tre voti della maggioranza. E se i dubbi erano pochi sul via libera del presidente Gigi Mureddu (Forza Italia) e di Giuliano Uras (Sardegna 20Venti), il “sì” del capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri viene letto come un segnale distensivo nei confronti della maggioranza. Intanto il centrosinistra affila le armi in vista della discussione del documento che sarà illustrato in Aula dal sindaco Massimiliano Sanna e dal suo Esecutivo.

Ambiente