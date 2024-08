Programmati gli interventi anti blatte 

Proseguono le disinfestazioni contro le blatte. Il prossimo intervento, effettuato come sempre dalla ditta Proservice della Città Metropolitana, sarà mercoledì 7 agosto dalle 8.30 alle 12.30 nelle vie Costantino (compresi i vicoli), Arquentu, Monte Marganai, Suor Mellana, San Silvestro, Pio XI e Valeriano Spiga.

La ditta raccomanda di non parcheggiare vicino ai pozzetti fognari ed è consigliabile, tra gli altri suggerimenti ai residenti delle vie interessate dall'intervento, tenere chiusi gli infissi durante la disinfestazione e fino a mezz'ora dopo, come anche chiudere gli scarichi domestici per evitare la fuoriuscita degli insetti.

Il neo assessore all'Ambiente Saverio De Roma, rispondendo ad alcune segnalazioni sui social riguardanti la proliferazione delle blatte in varie parti della città: «Gli uffici comunali stanno prendendo nota e stanno trasmettendo il tutto alla Proservice», rassicura.

