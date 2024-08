Programmate 100 proteste, città blindate 

Londra. Migliaia di poliziotti in assetto antisommossa, pattuglie nelle strade a difesa di moschee e centri per i migranti, appelli alla cittadinanza da parte dei sindaci. Il Regno Unito, a partire da Londra, è blindato per affrontare una nuova ondata di disordini da parte dell’ultradestra, che da oltre una settimana ha portato lo scompiglio nel Paese e ieri minacciava una nuova notte di assalti agli agenti a colpi di bottiglie incendiarie, petardi e pietre. I livelli di preoccupazione sono così alti che, secondo Sky News, anche Re Carlo ha chiesto di venire aggiornato sulla situazione.

Sono oltre 100 le potenziali proteste che le forze dell’ordine si trovano ad affrontare, soprattutto in Inghilterra: organizzate dalle frange estremiste tramite il continuo tam-tam su internet per prendere di mira anche gli avvocati che difendono i richiedenti asilo, come emerso dalle informazioni raccolte dagli investigatori. E allo stesso tempo i gruppi antirazzisti hanno preparato decine di contromanifestazioni. Ieri i vertici di Scotland Yard hanno affermato di essere pronti a utilizzare «ogni potere, tattica e strumento disponibile per prevenire ulteriori scene di disordini», dopo quelle avvenute la scorsa settimana nella capitale davanti a Downing Street. Mentre diverse forze di polizia hanno emesso ordinanze per vietare gli assembramenti nelle zone più a rischio.

