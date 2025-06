Programma US, a Oristano e Sassari le idee per la crescita 

Dopo il primo appuntamento di Cagliari – con la sala Pisano nella sede dell’Unione Sarda al completo – ora è il momento di Oristano: domani il Programma US, dedicato alle imprese dell’Isola che vogliono crescere e puntare sulla formazione d’eccellenza, sarà presentato nel centro congressi dell’Hotel Mistral 2, in via XX Settembre 34. Martedì si replicherà a Sassari, nella sede della Camera di Commercio.

Le aziende potranno partecipare compilando il modulo d’iscrizione on line (il link si trova sul sito unionesarda.it), oppure inviando una mail a programmaus@unionesarda.it.

La semplificazione

«Vogliamo contribuire alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende nostre clienti. Sappiamo che gli imprenditori ogni giorno devono affrontare tanti problemi e pressioni: la burocrazia, le banche, le normative sulla privacy, le strategie di marketing da decidere. Tutto questo rappresenta la complessità quotidiana, e noi vogliamo semplificarla», ha spiegato venerdì l’editore dell’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, che domani illustrerà il progetto a Oristano insieme alla dg del gruppo Lia Serreli, al direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e a Marina Puricelli, docente della Sda Bocconi.

Le lezioni

Nei prossimi mesi prenderà il via la Scuola d’impresa, un percorso d’alta formazione progettato su misura da Sda Bocconi nell’ambito del Programma US. Le lezioni si svolgeranno a Cagliari nella sede del gruppo L’Unione Sarda. La scuola «rappresenta una componente essenziale delle strategie di crescita aziendale per favorire l’incremento della competitività e il successo dell’impresa», spiegano dall’università milanese, una delle poche al mondo a poter vantare l’accreditamento “triple crown”, assegnato da tre delle più prestigiose associazioni di accreditamento accademico al mondo (Aacsb, Equis e Amba). Strategie, assetti organizzativi, analisi dei bilanci e gestione dei collaboratori: questi e altri temi saranno approfonditi con i docenti della Sda anche attraverso testimonianze di imprenditori esemplari.

I partner

La formazione d’eccellenza sarà curata anche dal Politecnico di Milano: la Graduate School of Management, fondata oltre 40 anni fa, è oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione manageriale tecnica e specialistica di alto livello, riconosciuta in tutto il mondo.

I temi? Comunicazione e marketing per il mercato sardo, e-commerce, introduzione all’AI per le piccole e medie imprese, turismo innovativo e competitivo, agribusiness (progettazione e gestione di un’impresa agricola efficiente), valorizzazione dell’industria agroalimentare con le nuove tecnologie, e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’artigianato locale della Sardegna.

In campo anche l’università di Cagliari, che curerà una importante serie di seminari tematici: si va dalla privacy ai tributi passando per il diritto societario e il giuslavorismo.

