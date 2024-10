Programma, il sindaco incassa l’ok dei sindacati confederali 

L’inclusione sociale e la riqualificazione dei quartieri, la sensibilità per i giovani e l’attenzione per i bisogni degli anziani. Sono i punti delle dichiarazioni programmatiche del sindaco Zedda che Cgil, Cisl e Uil cittadine citano per dire che «è una visione della città condivisibile e sarà importante proseguire nel confronto con i sindacati che il Comune ha già iniziato».

«L’apprezzamento per i primi incontri con il sindaco e con l’assessore all’ Urbanistica sul Puc accomuna i segretari Simona Fanzecco, Mimmo Contu e Andrea Lai: «Molte delle questioni da noi evidenziate sono nella relazione programmatica, un approccio che fa ben sperare a partire dall’incontro con il sindaco Zedda il 24 ottobre».

La città, per i sindacati, ha ampi margini di crescita per lavoro e politiche di inclusione sociale, dei servizi alla cittadinanza, compresi quelli legati alla casa: «Aspetti sui quali occorrerà pianificare interventi con la condivisione di tutti, anche parti sociali».

L’occupazione di qualità non può prescindere dagli indirizzi che il Comune «dovrà darsi rispetto alle linee di sviluppo metropolitano, con riguardo al turismo e al commercio e costruzione di condizioni attrattive per nuove attività innovative, anche con l’Ateneo su mobilità e trasporti».

