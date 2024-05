«Programma elettorale? Basta divisioni» 

È l’unico Comune commissariato dell’Oristanese, ma il 9 giugno Magomadas avrà sicuramente degli amministratori comunali scelti dai cittadini. Urne aperte a poco più di sei mesi dalla conclusione anticipata del mandato amministrativo del sindaco Emanuele Cauli. Dopo le dimissioni dell’assessora Francesca Uras, compreso il sindaco erano rimasti in carica solo cinque consiglieri, numero insufficiente per la prosecuzione della legislatura. In precedenza, si erano dimessi altri cinque amministratori nel periodo delle grosse polemiche derivanti dall'impianto dalla realizzazione dell'impianto di smaltimento dei fanghi.

In campo

In lizza il sindaco uscente Emanuele Cauli, a capo della lista “Il paese che sogno Magomadas progetto futuro”, e Angelo Masia che guida “Riprendiamo Magomadas”. E considerate proprio le problematiche che hanno portato allo scioglimento del Consiglio, i programmi delle due liste puntano molto sulla necessità di ricreare un clima di distensione.

I programmi

«Ci proponiamo - si evidenzia nel programma di Angelo Masia - di portare la serenità nella nostra comunità e dobbiamo essere noi magomadesi ad interessarci di politica con entusiasmo e senza timore alcuno. Il Municipio è la casa di tutti e non di pochi singoli. Mettiamo da parte ideologie e interessi privati perché vogliamo dare corpo ad un programma che sia il più possibile coraggioso e dia a a tutti pari opportunità».

«Per troppo tempo il paese è stato attraversato da una conflittualità interna fine a se stessa che ha portato a limitare l'azione amministrativa – controbatte Emanuele Cauli – Serve favorire un processo di aggregazione e di crescita che porti la collettività a rafforzare il senso di comunità e di identità civica».

I canditati

I candidati nella lista “Il paese che sogno Magomadas progetto futuro” sono Alessandro Pala, Giovanni Battista Carta, Debora Unali, Antonio Pitzolu, Silvia Pintore, Franco Galvani, Piera Cappai, Riccardo Chiozzi, Angelo Francesco Basile, Ettore Roberto Mura.

Nel gruppo “Riprendiamo Magomadas” Valentina Pitzolu, Marco Aliferis (noto Elia), Mario Tilocca, Giovanni Piero Marco Moretti (noto Giampiero), Maria Antonietta Campus, Lucia Uras, Margherita Sotgiu Agostino Unali, Ilaria Unali, Salvatore Canu.

