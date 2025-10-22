Prognosi riservata per la bimba di 18 mesi ferita nell’incidente 

Resta in prognosi riservata, in condizioni stabili, la bambina di 18 mesi rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto martedì mattina all’ingresso di Villacidro. La piccola, che viaggiava a bordo di una minicar insieme ai genitori, era stata trasportata con urgenza in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13, nei pressi del distributore collocato all’ingresso del paese, lungo la via Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, la microcar su cui viaggiava la famiglia è uscita fuori strada, ribaltandosi su un fianco, a causa di un presunto guasto al sistema dei freni. L’impatto ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo la piccola e ora sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno accertare se la bambina fosse adeguatamente assicurata a un seggiolino nel momento dell’impatto.

In seguito all’incidente, martedì mattina, in via Nazionale sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando di Sanluri, gli operatori del 118 e i carabinieri. I soccorritori, dopo aver stabilizzato le condizioni della bimba, l’hanno trasferita a bordo dell’elisoccorso che l’ha accompagnata fino all’ospedale cagliaritano.

Anche i genitori – di cui non pubblichiamo le generalità per tutelare l’identità della bambina – sono rimasti lievemente feriti e per questo accompagnati in pronto soccorso per degli accertamenti, ma le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. ( m. sa. )

