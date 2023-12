Prognosi riservata per il giovane ferito 

Sono gravi ma stabili le condizioni di Gianluca Dalu, il trentenne di Siniscola che tre giorni fa è stato accoltellato alla schiena al termine di una lite con un suo conoscente durante una festa privata. Ricoverato all’ospedale di Sassari, dove il giovane era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre la profonda ferita da taglio, resta in prognosi riservata. I medici sospettano che abbia una lesione spinale in quanto il giovane non sente sensibilità alle gambe.

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Siniscola che, dopo qualche ora, hanno tratto in arresto l’accoltellatore, Daniel Mura di 22 anni (difeso dall’avvocato Giovanni Casu), che si trova nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros con la pesantissima accusa di tentato omicidio. Mura, che si era costituito agli inquirenti spontaneamente accompagnato dal padre, ha confessato di essere stato lui a colpire Gianluca Dalu raccontando che aveva reagito a un’aggressione da parte del suo contendente. Sull’episodio emergono ulteriori particolari. Mura, dopo aver inferto la coltellata al trentenne, sarebbe stato colpito alla testa da un altro dei presenti con una stampella che gli ha provocato una profonda ferita. Ecco perché si era immediatamente allontanato dalla casa di via Cala Gonone a La Caletta dove si era consumata l’aggressione. Si era dovuto rivolgere alle cure della guardia medica per poi rientrare a casa. Solo dopo qualche ora aveva deciso di presentarsi in caserma dove i militari lo avevano già individuato come presunto autore dell’accoltellamento.

