Prognosi riservata per i due infermieri rimasti ustionati 

Sono ricoverati in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari. La prognosi è ancora riservata. Alessandro Carena e Maria Canu, i due infermieri dell’Asl 3 di Nuoro, di Alghero lui e Macomer lei, che lavorano rispettivamente nel reparto malattie infettive e nell’hospice di Nuoro, rimasti feriti la notte di Capodanno nell’incendio della loro abitazione di via Enaudi. In tanti ieri hanno speso parole di vicinanza per la coppia. Come Bernardina Disi che sui social scrive: «La notte scorsa, i nostri cari colleghi Alessandro e Maria sono stati coinvolti in un incendio che ha completamente distrutto il loro appartamento. Un evento devastante che ha portato alla perdita di tutte le loro cose. In questo momento di grande difficoltà, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza, affetto e supporto». La casa è andata distrutta, i primi dubbi sul rogo appaiono quasi certezze, dovrebbe essere stata una candela dimentica accesa a scatenare l’inferno. Fiamme partite quando si è consumata o più probabilmente è stata urtata da un animale domestico cadendo accesa. Oggi i vigili del fuoco torneranno nel palazzo per valutare se lo sfondellamento di alcune pignatte dovuto al calore, ha causato danni statici.

