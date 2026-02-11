Progetto Uomo, una piazza per ricordare Franco Murgia 

La cooperativa sociale Progetto Uomo compie 40 anni al servizio delle fasce deboli e della comunità. Una realtà carica di innovazione e azione, nata da una storia di resilienza che oggi vive più che mai. Franco Murgia la fondò, insieme all'imprenditore Fabio Rosas, quarant'anni fa. «Progetto Uomo è nata da una nostra esperienza comune», dice Rosas, «come responsabili e fondatori dell'associazione diocesana Insieme (Adi), unico sodalizio ecclesiale nato per gestire le problematiche delle fasce deboli con varie iniziative. Da lì prese forma la cooperativa, con il coinvolgimento, oltre a Murgia, di Carmen Espa, Alfredo Pericciuoli, Salvatore Denti, Benito Monni, Ione Piras e Maria Putzu, primi componenti del consiglio di amministrazione. Si trattava di un progetto interamente fondato sul volontariato».

Negli anni la cooperativa si è fatta carico delle diverse emergenze sociali. Lo ha fatto con risposte innovative e con azioni che rappresentano oggi un punto di riferimento per tutta l'Isola. Centinaia i posti di lavoro, altrettanti i fruitori. Per questo, in occasione della manifestazione Magie d'inverno, nei mesi scorsi, Rosas ha chiesto al Comune di Nuoro e al sindaco Emiliano Fenu l'intitolazione di una piazza a Franco Murgia. «In questo compleanno - ha detto Rosas - voglio fare gli auguri di cuore a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa grande ricchezza di cui Nuoro si può fare vanto».

A sottolineare il valore dell'anniversario è la presidente Rosy Guiso: «Quarant'anni sono un traguardo importante per le socie e i soci, per la storia dei servizi alla persona e per le famiglie che abbiamo accompagnato. Il 5 febbraio abbiamo presentato le iniziative che vorremmo realizzare durante tutto l'anno, ricordando l'intuizione dei fondatori e l'impegno e la responsabilità di tutti per un futuro di inclusione. L'obiettivo è progettare e realizzare servizi innovativi capaci di rispondere alle nuove emergenze sociali». Sono previste anche borse di studio in memoria dei soci scomparsi, per studenti del Nuorese con fragilità. «Un segno per trasmettere alle nuove generazioni i valori della cooperazione sociale e riempire di futuro il vuoto lasciato dai nostri amici», conclude Guiso.

