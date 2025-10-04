Progetto Unesco: visite ai nuraghi 

“Visti da vicino”: è ripartita ieri l'iniziativa organizzata dall'associazione “La Sardegna verso l'Unesco” impegnata nella valorizzazione dell'antica civiltà sarda guidati da archeologi e archeologhe d’eccezione. Tre le occasioni programmate per conoscere da vicino i nuraghi, ieri il nuraghe Arrubiu.

Invece sabato 11 ottobre sarà possibile visitare il complesso nuragico di Santa Vittoria di Serri. Infine sabato 25 ottobre sarà Mont’e Prama (e il museo di Cabras) a ospitare l’iniziativa dell’Associazione.

L’obiettivo è avvicinare tutti, specie le nuove generazioni, al patrimonio nuragico e far crescere la consapevolezza che investire sulla immagine della Sardegna nel mondo può essere la scommessa vincente per un nuovo percorso di sviluppo sostenibile dell’Isola. (s. g.)

