Progetto sull’educazione digitale 

Formazione online di qualità per l’educazione digitale. È la filosofia del progetto Edvance, il primo Digital education hub per l’istruzione superiore dedicato alla cultura digitale avanzata in Italia, nato nell’ambito del Pnrr per il capitolo “Istruzione e ricerca”. L’Università cagliaritana fa parte del consorzio, coordinato dal Politecnico di Milano, che coinvolge 17 Atenei in un partenariato di progetto per ridefinire gli standard dell'educazione digitale, aprendo nuove possibilità per il futuro sociale ed economico italiano.

Presentato nell’aula magna del Politecnico di Milano con il lancio ufficiale del portale d'accesso, il progetto prevede l’accesso a oltre duecento corsi online gratuiti (Mooc – Massive open online courses) della rete Edvance, rivolti a studenti, docenti e lavoratori. L’obiettivo è sviluppare competenze digitali avanzate in un sistema digitale che riunisce l'offerta formativa delle istituzioni accademiche partner e dei numerosi associati.

La presentazione ha rappresentato un momento cruciale per il progetto, che ha visto riuniti esperti, professionisti e partner impegnati nella promozione dell'educazione digitale. Il nuovo portale è progettato come una piattaforma centrale per favorire l'accesso a competenze digitali avanzate, con particolare attenzione ai settori dell'intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità del digitale e transdisciplinarità. Alla presentazione era presente Gianni Fenu, prorettore vicario e rappresentante dello steering committee del progetto Edvance per l’Università di Cagliari, che commenta così il ruolo dell’Ateneo: «L’Università di Cagliari partecipa sin dalle prime fasi alla creazione di Edvance, come risposta di qualità al bando del Pnrr, con un ruolo significativo rispetto ai temi prioritariamente di infrastruttura e portale dell’intero consorzio, come testimoniato da uno dei cinque corsi di lancio dell’attività realizzato dall’Università di Cagliari».

Il primo corso presentato dall’Ateneo cittadino sarà incentrato sulla Comunicazione nell’era del digitale e sarà tenuto da Elisabetta Gola e Patrizia Mottola. Il corso, articolato in sei moduli, ha come obiettivo aumentare la consapevolezza sulle proprie capacità comunicative e offrire suggerimenti per valorizzarle, sia nelle relazioni interpersonali che nella comunicazione mediata dalle tecnologie. Durante il corso si presenteranno approcci, suggerimenti, indicazioni relative alla buona comunicazione, utili e spendibili sia nell’attività professionale sia nella propria vita personale.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.edvance.it/edvance/app/home

