L’evento.
22 gennaio 2026 alle 00:29

Progetto su cultura e creatività 

Una giornata dedicata all’ispirazione, alla creatività e all’imprenditorialità: il 27 gennaio arriva “Start the Engine - accendiamo il tuo futuro”, l’evento promosso dal programma Start Giovani & Impresa, finanziato dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio, con il coordinamento di Invitalia e Hub Rete Nuoro, di cui la Camera di commercio è ente capofila.

La mattina, al teatro Eliseo, l’evento sarà dedicato agli studenti e a chi è alla ricerca del proprio percorso. Sul palco testimonianze e interventi, tra cui la masterclass di Luigi Mazzola, ex performance manager Ferrari, executive coach e speaker emozionale, e la riflessione di Valeria Pusceddu, giovane stand-up comedian sarda, che racconterà come trasformare un’idea creativa in una strada personale e professionale.

Nel pomeriggio, nell’Hub Rete Nuoro imprese e professionisti del settore culturale e creativo. Previsti laboratori e workshop pratici su creatività, progettazione e imprenditorialità, un corso intensivo sul diritto d’autore e un panel con tavolo di lavoro dedicato a “Cultura cresce”.

